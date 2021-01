Unfall mit 4000 Euro Sachschaden

Hockenheim.Zu einem Verkehrsunfall ist es am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr auf der A 61 zwischen dem Autobahndreieck Hockenheim und der Anschlussstelle Hockenheim gekommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei befuhr ein blauer Daimler Chrysler die rechte und ein schwarzer Mercedes-Benz die linke Fahrspur. Aus bislang ungeklärten Gründen streiften die beiden Fahrzeuge seitlich aneinander entlang. An beiden Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von jeweils rund 2000 Euro.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 27.01.2021