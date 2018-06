Anzeige

Hockenheim.Weil sie während der Fahrt ihr Handy benutzte, verlor am Samstagmorgen eine 23-jährige Frau aus Hockenheim die Kontrolle über ihr Fahrzeug und krachte gegen ein Brückengeländer. Sie fuhr gegen 8.30 Uhr von der Schwetzinger Straße kommend auf die Brücke in Richtung Talhaus, bevor der BMW ins Schleudern geriet und verunfallte. Das Geländer wurde beschädigt, verhinderte aber ein Abstürzen auf die B 39. Die 23-jährige kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Ihr Fahrzeug wurde total beschädigt abgeschleppt.

Feuerwehr und Bauhof Hockenheim kümmerten sich um das beschädigte Geländer. Die Höhe des Schadens beläuft sich auf rund 5000,- Euro./Bild: pr-priebe pol