Ungarn trifft Fernost auf Saiten

Hockenheim.Zum Jahresausklang steht im Kulturhaus Pumpwerk heute Abend eine internationale Gitarrennacht auf dem Programm. Seit vielen Jahren präsentiert Claus Boesser-Ferrari dabei Künstler. Er lädt ab 20 Uhr hochkarätige Gäste auf die Bühne ein. Neben dem Gastgeber sind Sandor Szabó, Ralf Gauck und Peter Kroll-Plöger am Start.

Sandor Szabó gehörte von Anfang an zu den exotischen Vertretern der Szene. In seinen Kompositionen mischt er fernöstliche Musik mit ungarischen Volkstraditionen in einem improvisierten Kontext, der sie modernisiert. Die Atmosphäre seiner Auftritte ist intim und persönlich. Für den erkrankten Ignaz Netzer verpflichtete Boesser-Ferrari kurzfristig den Bassisten Ralf Gauck. Der mehrfach als „bester Bassist“ ausgezeichnete Musiker ist ein Meister der stillen Töne. Ralf Gauck versucht nicht, sein Publikum mit lauten elektronischen Hilfsmitteln zu beschallen. Was er stattdessen auf seiner akustischen Bassgitarre zaubert, ist in Europa einzigartig.

Balladen bis Groove-Nummern

Peter Kroll-Ploeger gilt als der deutsche „Steelstring-Specialist“ und präsentiert eine Bandbreite von Balladen bis hin zu stampfenden Groove-Nummern. Claus Boesser-Ferrari steht für eine völlig eigene Ästhetik und Klangsprache. Sein Programm umfasst eigene Kompositionen sowie Jazz-, Rock- und Folktitel, die in flirrenden Klangkaskaden oder raffinierten, percussiven Grooves verpackt daherkommen.

