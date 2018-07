Ungeahnte Spezialisten vor der Haustür

Anzeige

Einfach und sicher

Aus EPS werden dort ausgeklügelte Kühlboxen hergestellt, die beispielsweise temperaturempfindliche Impfstoffe sicher durch eine Wüste bringen können. Auch Organe können mithilfe einer Spezialbox sicher und einfach an ihren Bestimmungsort gebracht werden. Die Boxen der Firma stellten heute quasi den europäischen Standard für diese Aufgabe, wie der Geschäftsführer stolz erklärte.

Bei weniger sensitiven Produkten legt Schaumaplast darüber hinaus großen Wert auf Recycling – sogar mit der eigenen Anlage. EPS hingegen wird zu ultra-leichten „Crash Pads“ in Autos, zu Schutzhelmen oder zur Einhausung von Heizungsrohren.

Das Familienunternehmen operiert mittlerweile an acht Standorten: Reilingen, Lüchow, Radebeul, Nossen und Łódz´ in Polen sowie Phoenix, Ohio und Wisconsin in den USA, wobei die letzteren beiden Standort momentan noch aus Minderheitsbeteiligungen bestehen. Ziel sei es, so Hauck, diese zu Mehrheitsbeteiligungen auszubauen, um die USA flächendeckend bedienen zu können – in Deutschland sei dies bereits Realität. Von 249 Mitarbeitern insgesamt arbeiten 182 in Deutschland und 73 in Reilingen.

Im Hockenheimer Talhaus operiert der Werkzeughersteller Alfra. Wie Schaumaplast agiert das Unternehmen über die Grenzen der Region und auch der Bundesrepublik hinaus und hat doch seine Verwaltung und das Know-how im Heimatstandort belassen. Geschäftsführer Markus Döring leitet das Unternehmen in dritter Generation. In der Hockenheimer Zentrale arbeiten 90 der insgesamt 130 Mitarbeiter; die restlichen 40 wirken in Sheffield, Chicago und Singapur.

Große Reichweite

Die Nische, die sich Alfra geschaffen hat – und in der sie praktisch keine ernstzunehmende Konkurrenz hat, wie Döring betonte – sind Werkzeuge für ganz spezielle Aufgaben. Eines der Standbeine sind Blechbohrer, die hochpräzise Löcher und Leitungskanäle in Schaltkästen ermöglichen und damit entscheidend zur Qualität des Endproduktes beitragen. „Rund 80 Prozent aller Blechlocher in Europa kommen von uns“, veranschaulichte Döring die Reichweite seiner Produkte. Eine weitere Säule sind Magnetkern-Bohrmaschinen, die etwa bei der Verbindung von Stahlträgern zum Einsatz kommen. Auch sogenannte Permanentmagneten stellt Alfra her. Diese werden verwendet, um große Lasten zu bewegen – insbesondere, wenn kein elektrischer Strom auf der Baustelle verfügbar ist. Ein Fassadenblech mit einem Gewicht von einer Tonne könne mit einem Alfra-Magneten angehoben werden, der nur 16 Kilo wiegt – „ein Konkurrenzprodukt würde über 600 Kilogramm wiegen“, so Döring.

Im Gespräch mit Unternehmern kommt immer wieder der Fachkräftemangel zur Sprache. Sowohl Schaumaplast als auch Alfra wirken diesem Problem – zusammen mit der IHK – aktiv entgegen. Schon, weil ihre Produkte so speziell und auf einen Nischenmarkt ausgelegt sind, sind die Firmen auf Spezialisten angewiesen – und die bilden sie selbst aus. Schaumaplast bildet Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik aus; Alfra spezialisiert Werkzeugschleifer, Dreher oder Fräser.

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 04.07.2018