Union will neues Baugebiet

„Sammeln Sie wieder Brillen?“, fragten viele Besucher des CDU-Infostands am vergangenen Wochenende. Bereits in den Tagen zuvor konnte die stellvertretende CDU-Vorsitzende Bärbel Hesping viele Sachspenden entgegennehmen, die an den Konvoi der Hoffnung weitergereicht werden. Dabei handelt es sich um eine gemeinnützige Organisation aus Oberhausen-Rheinhausen, der die CDU Hockenheim seit vielen Jahren zuarbeitet. Auch die anderen Helfer, darunter Antje Fischer-Daniel, Siegfried Kahl sowie Ulla Mack, hatten alle Hände voll zu tun, um über 400 Ostereier an Kinder und Erwachsene zu verteilen. Irmgard Friedrich und Claus-Dieter Beisel verschenkten währenddessen eifrig Schokohasen an Kinder.

„Können Sie nicht da mal was machen?“, war eine weitere Frage an die Christdemokraten. Diese zielte auf die unzureichende Beschallung im Außenbereich des Friedhofs bei großen Beerdigungen ab. Spricht der Redner in der Friedhofskapelle direkt ins Mikrofon, funktioniert die Außenübertragung problemlos. Verlässt der Redner jedoch das Pult oder wird Musik abgespielt, dann ist im Freien nichts mehr zu hören. Mit einem Antrag will die CDU dieses Thema nun voranbringen. „Das Problem besteht in vielen Gemeinden mit kleinen Trauerhallen, aber hier wurden auch schon Lösungen gefunden. Wenn Besucher schon im Freien stehen, dann sollten sie zumindest das Geschehen in der Trauerhalle akustisch mitverfolgen können“, waren sich Fritz Rösch und Christoph Kühnle einig.

Kreuzung soll entschärft werden

Etliche Nachfragen gab es auch zur Kreuzungssituation Obere Hauptstraße/Untere Mühlstraße, zu der die CDU-Fraktion ebenfalls einen Antrag eingereicht hatte. Hintergrund ist, dass sowohl für Autofahrer als auch für Fußgänger die Sichtbarkeit im Kreuzungsbereich stark eingeschränkt ist und das Verkehrsaufkommen deutlich steigen wird: „Mit der Fertigstellung der Brücke und der neuen Straßenführung wird ein deutlicher Zuwachs der Verkehrsmenge von 3100 auf 5600 Fahrzeuge pro Tag erwartet“, veranschaulichte Patrick Stypa.