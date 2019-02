Unter Drogen am Steuer

Hockenheim.Vier Fahrzeugführer, die unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilnahmen, hat das Verkehrskommissariat Walldorf bei einer Schwerpunktkontrollaktion in Zusammenarbeit mit dem Kompetenzteam „Drogen im Straßenverkehr“ auf der Rastanlage Hockenheimring West (Fahrtrichtung Heilbronn) erwischt. Wie das Polizeipräsidium Mannheim mitteilt, wurden zwischen 9.30 und 16 Uhr 51 Fahrzeuge und 96 Personen kontrolliert.

Gegen sechs Tatverdächtige wurden Strafverfahren wegen Drogenbesitzes eingeleitet. Je einen Fall von Urkundenfälschung (gefälschter Führerschein), Fahren ohne Fahrerlaubnis und Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis haben die Beamten ebenso festgestellt. Mehrere Verstöße gegen verkehrsrechtliche Bestimmungen werden mit Ordnungswidrigkeitenverfahren geahndet.

Kontrollen zu jeder Zeit möglich

An der Kontrollstelle waren 36 Beamte der Verkehrskommissariate Heidelberg und Walldorf sowie Teilnehmer einer Schulungsmaßnahme hinsichtlich Alkohol und Drogen im Straßenverkehr eingesetzt. Die intensive Fortbildung aller Verkehrspolizisten und immer mehr Beamter der Streifendienste sowie die Übernahme der Fachaufsicht durch eine Expertengruppe „Drogen im Straßenverkehr“ habe zu einer deutlichen Qualitätssteigerung und Intensivierung bei der Bekämpfung der Hauptunfallursache Drogen im Straßenverkehr geführt. Verkehrsteilnehmer müssten künftig zu jeder Zeit an jeder beliebigen Stelle damit rechnen, in eine Drogenkontrolle zu geraten. pol

