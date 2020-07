Unterricht kann nach den Ferien starten

Die Container im Schulzentrum stehen. Nach den Ferien werden die Schüler der Hartmann-Baumann-Schule und der Schule am Kraichbach in diesen Räumen unterrichtet. Im Inneren der Container riecht es neu, nach wenigen Metern fühlt man sich wie in einem „normalen“ Gebäude. Dies ist auch von den Gemeinderäten und Oberbürgermeister Marcus Zeitler bei einer Vor-Ort-Begehung vor der Gemeinderatssitzung

...