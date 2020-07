„Unwahrheiten und Unterstellungen“

Die Ausführungen des geschäftsführenden FV-08-Vorstands mit dem Vorsitzenden Matthias Filbert an der Spitze in unserer Freitagsausgabe könne nicht unkommentiert bleiben, erklärt Vorstandsmitglied Walter Lösch. „Das erweckt, insbesondere was meine Person betrifft, in der Bevölkerung und in unserer Vereinsmitgliedschaft einen völlig falschen Eindruck“, schreibt er.

Lösch sei bereits mit neun Jahren zum FV 08 gekommen und habe seine beste fußballerische Zeit in der Jugend gehabt. Insofern wisse er genau, wie wichtig die Jugendarbeit ist und vor allen Dingen, wie schön sie sein kann. „Insofern liegt es mir fern, der Jugend in Zukunft weniger Gewicht zukommen zu lassen, im Gegenteil. Die Jugend ist das Fundament eines jeden Vereins und dafür stehe ich, das weiß sicher jeder, der mich kennt, ob Vereinsmitglied oder nicht. Auch ich halte nichts von überteuerten Aktiven“, heißt es weiter.

Für diese Jugend müsse der Verein aber auch eine Perspektive bieten. Ziel eines jeden Jugendlichen sei es nämlich, nach der Jugendzeit Spieler der ersten Mannschaft zu werden. Lösch: „Diesbezüglich kommt ein Verein aber nicht weiter, wenn Aussagen wie die von Matthias Filbert, er brauche keine erste und zweite Mannschaft, ihm würden Jugendmannschaften genügen, getätigt werden. Welcher Jugendliche geht schon in einen Verein, der ihm keine Perspektive bietet?“

Es treffe auch keineswegs zu, dass er, Walter Lösch, versucht habe, die Entscheidung aus der Februarsitzung des Vorstands (feste Budgets, keine Neuverschuldung) – bei der er übrigens entschuldigt gefehlt habe – wieder rückgängig zu machen.

Seit 2008 sei er Mitglied im erweiterten Vorstand und zuständig für die Mitgliedsverwaltung: „Ausschließlich darauf und auf Besuche unserer Heimspiele beschränkten sich meine Aktivitäten.“ Allerdings beobachte er seit Längerem eine Abwanderung von Jugendlichen und Jugendtrainern zum SC 08 Reilingen.

Die Rücktritte innerhalb des Vorstands, seit Filbert Vorsitzender sei, und seine Reaktion auf den Leserbrief von Werner Kühnle, diesen aus dem Verein ausschließen zu wollen, hätten ihn und etliche Sportfreunde des erweiterten Vorstands veranlasst, Kritik zu wagen, schreibt Walter Lösch. „Aber Kritik duldet Herr Filbert offensichtlich nicht und dies ist das derzeitige Problem beim FV 08. Alles andere, wofür mich Herr Filbert anscheinend diskreditieren möchte, sind Unwahrheiten und Unterstellungen“, heißt es abschließend. zg/ali

