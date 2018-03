Anzeige

Personell neu aufgestellt

Sportleiter Marcel Fitterer erläuterte in seinem Bericht, dass im vergangenen Jahr die Karten am Ring neu gemischt wurden. Es gab viele personelle Änderungen. Streckenmeister Klaus Schwenninger, „das Urgestein vom Ring“, ging in seinen wohlverdienten Ruhestand. Sein Amt übernahm Jochen Nerpel. Die Race Control wurde durch Frank Joa neu besetzt, der Willi Schenkel ablöste.

Die Saison startete mit den Einstellfahrten des Veteranen Fahrzeug-Verbandes (VFV), danach folgte im April der Preis der Stadt Stuttgart. Am Ostersamstag ging es mit den traditionellen 1000-Kilometer weiter. Das erste große Highlight war wie immer die Hockenheim Historic (Jim Clark Revival) mit sehr großen Starterfeldern. Die schönsten Bilder boten die Sachskurve und die Südtribüne, die teilweise voll besetzt waren. Der DTM-Auftakt mit der FIA World Rallye Cross WM war ein absoluter Publikumsmagnet. Als neues Highlight fand in diesem Jahr erstmals die NASCAR Whelen Euro Serie ihren Weg nach Hockenheim. Das waren nur einige Veranstaltungen mit dem BMC.

Schatzmeister Ulrich Gleich erstattete den Kassenbericht und sein Dank ging an Jörg Bensemann. Er bedankte sich besonders auch bei der BMC-Sekretärin Sabine Tesseraux für die geleistete Arbeit. Revisor Heiner Brunnert bestätigte eine einwandfreie Kassenführung und auf seinen Antrag hin wurde das Präsidium einstimmig entlastet.

Sehr schnell verliefen die Neuwahlen. Mit Zustimmung der Hauptversammlung unter der Regie von Jörg Bensemann wurde Franz Josef Serr zum Vizepräsidenten gewählt. Ebenso wurde Marcel Fitterer im Amt als Sportleiter bestätigt. Da Schriftführer Herbert Degenhard nicht mehr kandidierte, wurde Heiner Brunnert zum neuen Schriftführer gewählt. In den Beirat wurden folgende Mitglieder gewählt: Da Franz Hoffmann als Pressereferent nicht mehr kandidierte, wurde Christopher Sass gewählt. Technische Abnahme: Manfred Auer, Funktionärseinsatz: Willi Eustachi, Leiter Strecke/Technische Anlagen: Jochen Nerpel, Zeitnahme: Yasin Özer, Fahrerausschuss: Motorrad Heike Schüßler, Wagen Daniel Gasche. Als Kassenrevisoren wurde Michael Baumann kommissarisch für Heiner Brunnert gewählt. Den Ehrenrat bilden Gerhard Kaletka, Dieter Braun, Gerd Bögel, Herbert Degenhard und Klaus Schwenninger.

Nach den Ehrungen verdienter Mitglieder wurde zum Abschluss der harmonischen Versammlung der Vorschlag für das laufende Geschäftsjahr genehmigt sowie clubinterne Dinge behandelt Hierbei wurden Herbert Degenhard (Schriftführer)und Franz Hoffmann (Pressereferent) verabschiedet. hof

