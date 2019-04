Urlaub in Fantasien

Im Kinder- und Jugendbüro Pumpwerk sind noch Plätze in den Theaterworkshops frei, die von Montag, 29. Juli, bis Freitag, 2. August, angeboten werden.

Egal wohin es in den Ferien gehen soll, ob auf den Mond oder auf eine Pirateninsel – bei den Theaterworkshops ist alles möglich. Interessierte Kinder und Jugendliche können bei ihnen mit der Schauspielschule „Imagine“ eine Reise ins Land der Fantasie machen. Dabei können die Kinder vieles erleben, überall hinfahren und alles sein, was sie sein möchten. Gemeinsam erobern sie die Bretter, die die Welt bedeuten und zeigen am Ende allen, was sie dort erlebt haben.

Bei dem Angebot kann ein Frühstück hinzugebucht werden. Ansonsten stellen die Mitarbeiter des Pumpwerks Getränke und kleine Snacks bereit. Ein kleines Vesper für nachmittags muss mitgebracht werden. Das Angebot richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter von acht bis 14 Jahren. Der Preis pro Person beträgt 75 Euro (ohne Frühstück) oder 80 Euro (mit Frühstück).

Infos und Anmeldung unter www.hockenheim.feripro.de sowie im Kinder- und Jugendbüro Pumpwerk, Telefon 06205/10 00 62. zg

