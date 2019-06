Ein Klassiker von Max Kruse wird am Samstag, 29. Juni, 10.30 Uhr, im Bilderbuchkino der Stadtbibliothek präsentiert. Dabei handelt es sich um die Geschichte „Urmel und die Schweinefee“. Sie wird für Kinder im Alter ab vier Jahren vorgelesen. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei. Das Bilderbuch mit Illustrationen von Günther Jakobs ist ein beliebtes Buch, das auch schon in der Augsburger Puppenkiste gezeigt wurde, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Geschichte ist bekannt: Das Urmel hat Bauchweh, weil es zu viel Kokosnusseis gegessen hat. Doch Kamillentee will Urmel nicht. Es will viel lieber eine Geschichte hören: Die Geschichte vom tapferen Ritter Urmel und der schönen Schweinefee! Denn eines ist klar: Nichts hilft besser gegen Bauchweh als eine spannende Geschichte von Rittern und Feen.

Einlass in das Bilderbuchkino ist ab 10.25 Uhr. Verspätete Teilnehmer können allerdings nicht mehr eingelassen werden, um einen störungsfreien Ablauf der Veranstaltung zu gewährleisten, informiert die Stadtbibliothek. zg

