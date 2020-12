Ursprung in Ostasien

Hallo Kinder! Ich hoffe ihr hattet schöne Weihnachtsfeiertage mit euren Liebsten im kleinen Kreis. Ich habe mich nur mit Harry Hase und Ellie Ente getroffen. Das war ein Spaß sage ich euch. Wir haben so viel gegessen, dass wir fast geplatzt sind, aber auch Spiele haben wir gemeinsam gemacht. Quiz, Brett- und Kartenspiele, aber auch spazieren waren wir mal. Zurück in meinem Fuchsbau haben wir dann zum Aufwärmen Kinderpunsch getrunken und natürlich, ihr ahnt es schon, wieder mal allerlei Spiele ausprobiert. Am meisten haben wir tatsächlich Karten gespielt, von Mau-Mau über Uni bis Skip-bo. Das war ein großer Spaß. Gemeinsam fanden wir drei dann auch heraus, dass es Kartenspiele schon seit vielen Jahrhunderten gibt. Die Spielkarten haben ihren Ursprung wahrscheinlich in Ostasien und entstanden wohl im 12. bis 13. Jahrhundert. Wie es nach Europa kam, ist nicht klar bewiesen. Es gibt die Vermutung, dass es von den Arabern oder Ägyptern hergebracht wurde. Erstmals werden sie in Europa belegt durch ein vollständiges Verbot des Gebetbuch des Teufels, wie das Kartenspiel-Set genannt wurde. Damit sollte vor den Gefahren des Glücksspiels gewarnt werden – also spielt bitte nur zur Freude und nicht wegen Geld.

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 28.12.2020