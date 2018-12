Ute und Johannes Arnold erneut das Maß aller Dinge

Gesamtsieger wurden Roberta Mijatovic und Nicolas Neumann.

Die Hauptklasse der Damen gewann Birgit Pfisterer. Roberta Mijatovic siegte in der Altersklasse eins. Heidi Zahn holte in der Altersklasse zwei den Vereinsmeistertitel vor Nathalie Klein. In der Altersklasse drei triumphierte Beate Leischwitz. Jugendmeisterin wurde Viktoria Rinklef.

Bei den Herren gewann Nicolas Neumann vor Goran Cicak die Hauptklasse. In der Altersklasse eins siegte Christian Klefenz. Torsten Rinklef sicherte sich den Titel in der Altersklasse zwei vor Rüdiger Wiegand und Michael Keller. Die Altersklasse drei dominierte Pedro Leischwitz vor Dieter Rückert und Torsten Neumann. cry