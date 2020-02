Vaios Robos holt Titel in die Rennstadt

Vaios Robos, Friseurmeister und Inhaber des Salons „Vaios Robos - Hairdressers & Barbers“ in der Heidelberger Straße 4, räumte bei den Landesmeisterschafen des Fachverbands Friseur und Kosmetik Baden-Württemberg mit seinem Team erneut ab. Er gewann den Master of Hairstyling Award in der Kategorie „Ladies Creative Cut“ und sicherte sich somit den bundesweit ersten Platz.

Doch nicht nur Vaios Robos selbst, auch seine Mitarbeiterinnen konnten sich unter den Top-Platzierungen einreihen. Simone Müller belegte einen hervorragenden dritten Platz und Marina Robos und Maria Robos schafften es ebenfalls unter die Top Ten.

Im Team erfolgreich

Das Team misst sich jedes Jahr bei diesem Wettbewerb mit anderen Friseuren aus ganz Deutschland und konnte in den letzten Jahren stets hervorragende Platzierungen erzielen. Bereits 2017 und 2018 gewann Vaios Robos im Herrenfach den ersten Platz. „Unser Ziel war es, dieses Jahr im Damenfach den ersten Platz zu erzielen. Dass wir das geschafft haben und den Award erneut nach Hockenheim geholt haben, macht uns sehr stolz!“, so Vaios Robos.

Der Master of Hairstyling Award ist ein firmenneutraler Award und wird bundesweit ausgeschrieben. Bei den „Oscars der Friseure“, werden jedes Jahr aus einer Fülle an Fotoeinsendungen jeweils zehn Finalisten pro Kategorie ausgewählt. Im Rahmen der Landesmeisterschaft in Esslingen wurden nun die Sieger des Wettbewerbs ermittelt.

Wenn Vaios Robos nicht gerade selbst in seinem Salon steht, ist er als Coach, Trainer und Educator in ganz Deutschland unterwegs und leitet Seminare und Shows für Friseure. Das Team von Vaios Robos – Hairdressers & Barbers ist stets bemüht für seine Kunden am Puls der Zeit zu sein und den bestmöglichen Service zu bieten. zg

Info: Infos unter www.vaios-robos.de

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 29.02.2020