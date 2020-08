Vandalismus schockiert Förderverein

So langsam fehlen dem Förderverein Gartenschaupark die Worte: Die Zerstörungen im Park häufen sich. Zum wiederholten Mal wurde Anfang August der Grillplatz in seine Einzelteile zerlegt, nun hat es in der vergangenen Woche die Skulpturen bei der Lamellenhalle getroffen. „Ich überlege immer, wie man ein Bewusstsein in den Leuten schaffen kann, dass ja alles im Park Allgemeingut ist und erhalten bleiben soll“, kommentiert Vorsitzende Martha Keller ratlos die frustrierenden Erfahrungen.

Die Stahlkiste für die Kohlereste am Grillplatz (eigens für Jugendliche auf Anregung des Jugendgemeinderats angelegt) wurde komplett unbrauchbar gemacht, wie bereits im Vorjahr die Aufbewahrungsbox für die Grillutensilien. Das Sitzteil der Stahlbank fanden die Ehrenamtlichen des Fördervereins im Gebüsch hinter der Pergola. Den Abfalleimer musste der Bauhof einbetonieren, weil er ständig gefehlt hatte. Das Schild mit der Bitte, sorgsam mit dem Platz umzugehen, immer wieder verbeult, beklebt und beschmiert, ist nun ganz weg.

Dass die an Arbeiten des Bauhauskünstlers Oskar Schlemmer orientierten Holzskulpturen, 2011 von Schülern gefertigt, schwer beschädigt wurden, will der Förderverein nicht als Bagatelle betrachten: Er hat Strafanzeige gestellt. Die Figuren beim Haupteingang sollten als „Farbtupfer“ die Besucher erfreuen, nun sorgen die Schäden für Zornesröte bei den Verantwortlichen. mm

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 28.08.2020