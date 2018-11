„Verbindliches Auftreten und Kommunikationsstärke sind unverzichtbar“

Die BIT-Bürgerinteressen ist bei ihrem November-Stammtisch übereingekommen, die Aktivitäten bis zur Kommunalwahl im Mai und der Oberbürgermeisterwahl im Juli zu intensivieren, heißt es in einer Pressemitteilung. Monatlich möchte man die Mitglieder informieren, damit jeder bestens für seine Wahlentscheidungen ausgestattet ist.

Ein wesentliches Thema war die Stadtentwicklung. Hierzu standen mit Gabi Horn, Jochen Vetter und Michael Sauter Stadträte der Freien Wähler (FWV) Rede und Antwort. Unverständnis über die zeitlich ausgedehnte Abwicklung anstehender Projekte, wie sozialer Wohnungsbau und der Bau von Seniorenheimen und Kindergärten, schlugen in den Fragestellungen durch. Die BIT favorisiert den Bau von Kindergärten und fragt sich, warum etwa am Hubäckerring nicht kurzfristig neue Kindergartenplätze realisiert werden könnten.

Verwunderung wurde darüber deutlich, dass bei einigen Vorhaben externe Moderatoren Transparenz und Bürgerbeteiligung sicherstellen sollen. Im Gespräch stehe ein Institut, das sich bei der Bürgerbeteiligung zum sozialen Wohnungsbau 2017 gut bewährt habe. Dies sähe aber nur die Verwaltung so, heißt es in der Pressemitteilung. Für Aufgaben, die den Amtsinhalt der Verwaltungsspitzen originär beträfen und von dort zu erledigen sein, würden dadurch Steuergelder in beträchtlicher Höhe verbraucht.

Freie Wähler sehen Problem

Ebenso wenig transparent sei die Verhandlung zahlreicher Angelegenheiten in nicht-öffentlichen Sitzungen des Gemeinderates und seiner Ausschüsse. Dabei werde verkannt, dass die Öffentlichkeit der Sitzungen Verfassungsrang habe, grundsätzlich öffentlich zu verhandeln sei und nicht-öffentlich nur verhandelt werden dürfe, wenn private Interessen oder das Gemeinwohl dies erforderten. Auch die FWV habe diesen Punkt als Problem anerkannt.

Auch um die Neubesetzung des Oberbürgermeisteramtes ging es beim BIT-Stammtisch. Nach Vorstellung der Mitglieder muss eine Führungskraft gefunden werden, die in der Lage ist, in einer durch schnelle Wechsel geprägten Zeit, realistische Visionen für Veränderungen zu entwickeln und Projekte souverän zu realisieren. Exzellente Ausbildung und bereits erfolgreiche Führungstätigkeiten seien zur Wahrnehmung des Oberbürgermeisteramtes ebenso unverzichtbar wie verbindliches Auftreten, Kommunikationsstärke und hohe Integrationskraft nach außen aber auch nach innen, finden die BIT-Mitglieder. Die Zeit dränge und potenzielle Bewerber müssten sich auch dem Wähler durch eine zielgerichtete Vorbereitung kompetent zur Lösung der örtlichen Probleme präsentieren können. zg/sb

