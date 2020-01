Verdienste um Historie und Schallschutz

Hockenheim.Dass das bürgerschaftliche Engagement in Hockenheim eine große Rolle spiele, habe er in den fünf Monaten seiner Amtszeit in zahlreichen Begegnungen feststellen können, sagte Oberbürgermeister Marcus Zeitler beim Neujahrsempfang. Der Gemeinderat habe 2011 die Entscheidung getroffen, außergewöhnliches bürgerschaftliches Engagement in einem geeigneten Rahmen zu würdigen. Dies wurde am

...