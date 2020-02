„Verein bleibt wichtiger Teil des Rings“

Prominenten Besuch konnte der Präsident Jörg Bensemann des Badischen Motorsport-Club Hockenheim (BMC) bei der Hauptversammlung willkommen heißen: Unter den Gästen war nicht nur Oberbürgermeister Marcus Zeitler, sondern auch Stadtrat und BMC-Mitglied Fritz Rösch, der Vizepräsident des Deutschen Motorsport Verbands, Ralf Frache, Jochen Nerpel, Geschäftsführer der Hockenheim-Ring GmbH, der ehemalige Geschäftsführer des Hockenheimrings, Georg Seiler, und die Ehrenräte des BMC, Dieter Braun, Herbert Degenhard und Gerd Bögel.

Marcus Zeitler versicherte, dass der BMC weiter ein wichtiger Teil des Hockenheimrings bleiben wird. Er lobte die hervorragende Zusammenarbeit mit der Stadt und der Hockenheim-Ring GmbH. Der Oberbürgermeister unterstrich, dass der Motorsport weiter zum Ring und zu Hockenheim gehöre. Ralf Frache, Vizepräsident des Deutschen Motorsport Verbandes (DMV), lobte ebenfalls die Zusammenarbeit mit dem BMC, einem der größten und ältesten Motorsport Clubs Deutschlands.

Sportliche Veranstaltungen

Jochen Nerpel, Geschäftsführer der Hockenheim-Ring GmbH und Mitglied sowie Beirat im BMC, versicherte die langfristige Zusammenarbeit mit dem BMC. „Es wird immer einen Platz für den BMC Hockenheim am Ring geben und der sportliche Teil der Veranstaltungen des Hockenheimrings wird wie bisher auch weiter vom BMC ausgeführt“, versprach er den Mitgliedern.

Präsident Jörg Bensemann berichtete neben den sportlichen Veranstaltungen auch über die zukünftigen Veränderungen am Hockenheimring. Da neben der Stadt Hockenheim der BMC ebenfalls Gesellschafter der Hockenheim-Ring GmbH ist, werden sich durch die Fusion von Emodrom und der Hockenheim-Ring GmbH Änderungen an der Verteilung der Gesellschafteranteile ergeben.

Bensemann unterstrich die Wichtigkeit der neuen Investoren, um den Hockenheimring in die nächste Phase seiner Entwicklung zu bringen und weiter als attraktiver Standort für innovative und weltbekannte Firmen sowie den Motorsport zur Verfügung zu stehen. Ulrich Gleich, Vorstand und Kassenwart, führte die finanziellen Änderungen auf, die aus den Neuerungen am Hockenheimring resultieren und bestätigte ein positives Ergebnis und die gewohnte finanzielle Stärke des BMC.

Sportleiter Marcel Fitterer ging auf die Veranstaltungen ein, die der BMC auf dem Hockenheimring sportlich ausrichtete, wie das „Bosch Hockenheim Historic“, „GT Open“, „NitrOlympX“, „IDM Superbike“ und das „American Fan Fest“. Er schilderte den positiven sportlichen Ablauf der Veranstaltungen. Kassenrevisor Karl-Heinz Träutlein bestätigte die stabile finanzielle Lage des Vereins.

Präsident Bensemann bedankte sich besonders bei Sabine Tesseraux, die die ganze Verwaltung abwickelt, sowie bei Heike Schüssler und Regina Klinkenberg für den Aufbau der Veranstaltung. Im Namen des Vorstandes dankte er den Mitgliedern und betonte, wie wichtig die Arbeit des BMC ist, sei es an der Strecke, in der Race Control oder in anderen Positionen bei Veranstaltungen.

Neue Nachwuchsserie

Nach einer kurzen Pause ging es dann mit der Ehrung der Clubmeister weiter. 18 aktive Fahrer und sieben Jugendliche hatten sich mit ihren Ergebnisse aus der Saison 2019 angemeldet. Mit Rainer Noller wurde zum ersten Mal ein Fahrer aus dem Rallyesport Clubmeister.

Frank Koch, Mitglied im BMC und Rennteam-Besitzer, stellte zusammen mit dem BMC-Pressereferenten Christopher Sass, hauptberuflich beim DMV tätig, die neue Motorrad Nachwuchsserie „Young Rider Trophy powered by DMV“ vor – eine interessante Rennserie mit zwei Wertungen für junge Rennfahrer, welche mit echten Rennmaschinen teilnehmen können oder mit ihrem Straßenmotorrad direkt auf die Rennstrecke können. cs

