Verein stellt seinen Sportbetrieb ein

Der Vorstand des HSV hat sich am Freitagabend keine leichte Aufgabe gestellt und die Auswirkungen der Viruserkrankungen beraten. Es wurde beschlossen, dass ab sofort jeglicher Sportbetrieb in den Vereinssporthallen (HSV- und Jahnhalle) und auf dem Vereinssportgelände eingestellt wird. Alle geplanten Veranstaltungen in den Sporthallen und auf dem Sportgelände werden ab sofort untersagt; neue Veranstaltungen werden nicht geplant. Diese Regelungen gelten bis einschließlich 19. April oder bis zum Widerruf dieser Entscheidung.

Die für Freitag, 20. März, angesetzte Hauptversammlung wird abgesagt. Ein neuer Termin wird satzungsgemäß bekanntgegeben. hw

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 16.03.2020