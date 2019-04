Vereine bestreiten das Programm

Hockenheim.Kaum ist der 1. Mai vorbei, wartet schon das nächste Fest: Die katholische Kirchengemeinde St. Georg lädt am ersten Maiwochenende, 5. und 6. Mai, zum Basar ein.

Los geht es in der katholischen Kirche St. Georg am Sonntag, 5. Mai, mit einem Fest- und Familiengottesdienst um 10.30 Uhr, den die Kinder sowie Erzieherinnen des Kindergartens St. Josef mitgestalten. Währenddessen wird im Gemeindezentrum St. Christophorus schon fleißig gewerkelt, so dass dort im Anschluss an den Gottesdienst ab etwa 11.30 Uhr die ersten Essensbestellungen möglich sind. Neben den allseits beliebten Russischen Eiern warten weitere kalte und warme Köstlichkeiten ebenso wie ein abwechslungsreiches Kuchenbuffet auf hungrige Gäste.

Um 12 Uhr gibt es etwas zu hören. Wie in den letzten Jahren eröffnet die Band „Lower Vestry“ das Bühnenprogramm, gefolgt von Gardeauftritten aus den Reihen der HCG um 13.30 Uhr. Um 15 Uhr führen die Kinder des Kindergartens St. Maria Disneys Filmparade auf, bevor um 16.45 Uhr die Bläserklasse der Theodor-Heuss-Realschule musikalisch unterhält. Um 17.30 Uhr steht der Auftritt des Hohner-Akkordeon-Orchesters auf dem Programm, es folgen der AGV Belcanto um 18.30 Uhr sowie der Männerchor der Liedertafel um 19 Uhr. Die evangelische Kantorei stattet dem Basar mit dem Chor Soli Deo Gloria um 19.30 Uhr einen Besuch ab. Den Abschluss machen wie gewohnt die Blauen Husaren um 20 Uhr.

Shantys und Fanfaren

Am Montag, 6. Mai, freuen sich um 15 Uhr noch einmal die Kinder des Kindergartens St. Maria auf ihren Auftritt, um 16.15 Uhr spielt Jan Brand Klaviersonatensätze von Mozart. Herrmann’s Musikanten gibt es ab 17 Uhr zu hören, weiter geht es um 18.30 Uhr mit dem MGV Eintracht. Mit der Marinekameradschaft Seydlitz geht es ab 19 Uhr zumindest musikalisch auf hohe See, es folgt der Auftritt des Sängerbundes Liederkranz um 19.30 Uhr. Der Fanfarenzug läutet dann ab 20 Uhr das Ende des Basars ein.

Wer den Basar nicht nur mit seiner Anwesenheit unterstützen möchte, ist eingeladen, mit einer Kuchenspende oder der Bereitstellung von Tombolapreisen zu dessen Gelingen beizutragen. Letztere können am Samstag, 4. Mai, von 9 bis 12 Uhr abgegeben werden, Kuchenspenden werden am Sonntag, 5. Mai, ab 10 Uhr angenommen.

Die Russischen Eier werden wie gewohnt während der Veranstaltungstage zusätzlich im Straßenverkauf angeboten. Aus Hygienegründen dürfen sie nicht in mitgebrachten Behältern ausgegeben werden, eigene Taschen für den Transport sind gerne gesehen. Der Erlös des Basars wird zugunsten der Anschaffung einer Lautsprecheranlage fürs Gemeindezentrum verwendet. cd

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 29.04.2019