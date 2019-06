Vereinsheim durchsucht

Bislang Unbekannte suchten zwischen Montag, 10. Juni, 22.30 Uhr, und Mittwoch, 12. Juni, 10 Uhr, die Vereinsgaststätte eines Kleintierzüchtervereins im Hofweg heim.

Durch Aufhebeln einer Fluchttür waren die Unbekannten in ein Nebenzimmer gelangt, in welchem sie einen Schrank durchsuchten. Im Anschluss suchten sie den Schankraum auf und durchwühlten dort sämtliche Schränke und Schubladen. Mit brachialer Gewalt machten sie sich noch an einer weiteren Tür zu schaffen und ergriffen dann die Flucht.

Die Einbrecher ließen nach derzeitigem Kenntnisstand eine größere Anzahl an Alkoholika und Lebensmittel mitgehen. Der genaue Diebstahlschaden steht bislang nicht fest, die Höhe des Sachschadens beläuft sich jedoch auf mehrere hundert Euro.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim, Telefon 06205/2 86 00, zu melden. pol

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 14.06.2019