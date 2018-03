Anzeige

Von 38 000 Teilnehmern an der ersten Phase der Bürgerbeteiligung zur Erstellung des Lärmaktionsplans des Eisenbahn-Bundesamts hatten sich bis Anfang der Woche bundesweit nur 2580 auch an der aktuell laufenden zweiten Phase beteiligt. In dieser ist es möglich, dem Eisenbahn-Bundesamt Feedback zu der im vergangenen Jahr gelaufenen ersten Phase der Öffentlichkeitsbeteiligung, dem bereits veröffentlichten Lärmaktionsplan Teil A und bereits vorhandenen Lärmminderungsmaßnahmen zu geben. Diese zweite Phase, bei der acht Fragen im sogenannten Multiple-Choice-Verfahren (Zeitaufwand: etwa fünf Minuten) zu beantworten sind, wird bis zum 7. März laufen.

Aus Hockenheim hatten sich im vergangenen Jahr fast 330 Betroffene an der Erstellung dieses Lärmaktionsplans beteiligt. „Mit 326 Beteiligungen haben wir im letzten Jahr, insbesondere im Vergleich zu allen ähnlich stark betroffenen Städten und Gemeinden entlang der Güterverkehrs-Transversale Rotterdam-Genua, ein starkes Ergebnis erzielt. Natürlich wäre es sinnvoll und in der Sache hilfreich, wenn wir auch in der zweiten Phase wieder entsprechend Flagge zeigen“, wirbt der Vorstand der Bürgerinitiative Stille Schiene Hockenheim (BISS) in einer Pressemitteilung dafür, dass die hier besonders von nächtlichem Bahnlärm Betroffenen sich in der zweiten Phase ebenso stark beteiligen und damit die Ergebnisse der ersten Phase untermauern.

Teil A des Lärmaktionsplans, den Fragebogen zur Teilnahme an Teil B, einen Link zur Online-Teilnahme sowie weitere Erläuterungen und statistische Auswertungen zum Hockenheimer Ergebnis dieser EBA-Lärmaktionsplanung finden Interessierte auch auf der Webseite der Initiative unter www.biss-hockenheim.de. kso