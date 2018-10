„Verfluchte Römer“ mit Mut und Pfiff wieder in Vergangenheit geschickt

Wer kürzlich die heiligen Hallen des Gauß-Gymnasiums betreten hatte, dürfte einigermaßen erstaunt gewesen sein. Dem Besucher bot sich ein buntes Bild der Schule: Die Aula war in ein Theaterzelt verwandelt worden. Auf der Bühne präsentierten Schüler ein Theaterstück und das in deutscher und lateinischer Sprache. Letzteres mag so manchen verwundern, gilt doch Latein bei vielen als sogenannte tote Sprache, teilt das Gymnasium mit.

Dass dem nicht so ist und man Latein durchaus sprechen und mit viel Spaß in ein – auch für Nicht-Lateiner verständliches – Stück einbauen kann, dies stellten die Schüler unter Beweis. Unter der Leitung von Oberstudienrätin Claudia Unold präsentierten sie eine von der Regisseurin selbst verfasste Gespenster-Komödie.

In den Hauptrollen spielten mit viel Begeisterung und Begabung Sjana Reisinger als Berliner „Geisterexperte“ beziehungsweise Vincent Eckert und Jakob Roth als dessen gewiefter Assistent. Aber auch die Nebenrollen waren passend und überzeugend besetzt und wurden von Saskia Krämer, Felicitas Grätsch, Anna-Lena Kauf, Amira Reisinger und Valerie Schenk als spukende „Römer-Geister“, Valerie Schenk als Hausmeister „Hol-den-Hammer“, Amira Reisinger als Schulsekretärin Frau Smart und last but not least Laura Welker als neue Schulchefin Frau Dr. Gauß, engagiert verkörpert.

Junges Publikum applaudiert

Die Schüler spielten zunächst vor sehr jungem Publikum: Gekommen waren dritte und vierte Klassen der Grundschulen Hockenheims. Die Kinder hatten viel Spaß während der Aufführung und quittierten die Vorstellung mit langem Applaus. Auch das sich anschließende Info-Gespräch zwischen den Grundschülern und den Schauspielern erwies sich als interessant für beide Seiten.

Die Gaußianer hatten Einblicke in die Vorstellungswelt von neun- beziehungsweise zehnjährigen Kindern. Sie waren beeindruckt von der Offenheit der Fragen und dem großen Interesse der Grundschüler. Diese wiederum hatten die Chance, einiges über das Gauß, das Fach Latein und natürlich das Stück in Erfahrung zu bringen.

Auch das Thema der Komödie „Geister am Gauß“ fand bei den Kids großen Anklang: Die Gespenster erwiesen sich als „verfluchte Römer“, die durch den beherzten und gewitzten Assistenten eines selbst ernannten „Geister-Jägers“ wieder in ihre Vergangenheit zurückkehren durften, so der Veranstalter.

In das Stück eingebaut waren immer wieder Anspielungen an das reale Schulleben, was vor allem bei den älteren Zuschauern, den Schülern des Gauß beziehungsweise den Erwachsenen in den Abendvorstellungen viel Heiterkeit auslöste.

Lateinisches Schultheater: insgesamt eine lohnenswerte Veranstaltung. Schulleiterin Anja Kaiser am Ende der Vorstellung: „Ich hoffe, ihr bleibt uns erhalten – wir freuen uns auf eine Fortsetzung!“ cu

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 24.10.2018