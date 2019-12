Vergleich zwischen früher und heute

Hockenheim.Aus Anlass des 1250- jährigen Stadtjubiläums veranstaltet die VHS in Zusammenarbeit mit dem Verein für Heimatgeschichte am Dienstag, 10. Dezember, um 19 Uhr im kleinen Saal der Stadthalle noch einmal den Vortrag „Hockenheim – Eine Zeitreise“ mit Erich Losert. Wie es in der Pressemitteilung heißt, übernimmt Bürgermeister Thomas Jakob-Lichtenberg die Moderation. In seiner Präsentation wird stets einem alten Bild ein dazugehöriges neues Bild gegenübergestellt. Es werden Straßen und Gebäude gezeigt, wie sie früher waren und wie sie heute aussehen.

Auch der veränderte Kraichbachlauf zwischen der Oberen Mühle und der Karlsruher Straße wird mit einigen Fotos dargestellt. Durch diesen Vortrag werden Veränderungen der Stadt sichtbar. Interessierte sind eingeladen. Der Eintritt ist frei. vhs

