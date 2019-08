Vergleichskampf gegen Altlußheim

Die Schachvereinigung pausiert ihre Aktivitäten in Hockenheim von Freitag, 16. August, bis einschließlich Freitag, 30. August. Am Freitag, 16. August, wird um 19 Uhr in Altlußheim ein Vergleichskampf an acht Brettern gegen den befreundeten Schach- und Skatclub (SSC) ausgetragen. Gespielt wird im Bürgerhaus, Schulstraße 1.

Am Freitag, 30. August, findet um 20 Uhr in Reilingen die vierte Staffel des Kurpfalz-Cups statt. Am Freitag, 6. September, startet in Hockenheim die neue Saison mit dem ersten Trainingsabend im Erwachsenenbereich. Geplant ist für diesen Tag eine Neuauflage des Paprikawurstessens. mw

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 16.08.2019