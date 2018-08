Anzeige

Der zehnte Sonntag nach Trinitatis ist im evangelischen Kirchenjahr dem Verhältnis von Christen und Juden gewidmet. So feiert auch die evangelische Kirchengemeinde in Hockenheim im Gottesdienst am Sonntag, 5. August, um 10 Uhr den sogenannten Israelsonntag. Aus diesem Grund verschiebt sich die Feier des Abendmahls auf den Gottesdienst am 12. August.

Israelsonntag: Der Name allein provoziert sofort ein Füllhorn an Meinungen und Bildern. Nirgendwo ist der Nahostkonflikt greifbarer, nicht erst, seit Donald Trump die Verlegung der US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem ankündigte.

Sehnsuchtsort und Pulverfass

Jerusalem ist Sehnsuchtsort und politisches Pulverfass, spirituelles Zentrum von Juden, Christen und Muslimen sowie Heimat von Menschen unterschiedlicher Herkunft.