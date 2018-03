Verjüngung beschlossen und realisiert

Anzeige

Hockenheim/Nußloch.Bei der Vorstandssitzung der Karpow-Schachakademie Rhein-Neckar im Racket Center Nußloch haben die Teilnehmer eine deutliche Verjüngung des Führungsteams beschlossen und vier Mitglieder in den erweiterten Vorstand aufgenommen: Frederik Rüss (Webmaster/Admin), Sylvia Dobrikov (Marketing), Christoph Kahl (Organisator „C-Schein-Trainer“) und Tim Stemmler (stellvertretender Projektleiter Schachjugend).

Der Präsident des Badischen Schachverbandes, Prof. Uwe Pfenning, signalisierte seine künftige Unterstützung der Akademie und des Landesstützpunktes Rhein-Neckar-Odenwald. In enger Kooperation mit der Akademie und den Bundesligisten OSG Baden-Baden, Schachvereinigung 1930 Hockenheim und dem Viernheimer Schachclub will man in der Metropolregion Rhein-Neckar neue Akzente setzen und die Suche nach Sponsoren intensivieren.

Neuer Schatzmeister gesucht

Durch den Rücktritt von Peter Schell wird die Suche nach einem neuen Schatzmeister der Akademie fortgesetzt. Die Mitgliederversammlung der KSA soll freitags entweder am 4. Mai oder am 8. Juni stattfinden. Einladungen zur Versammlung nebst Tagesordnung werden in Kürze an alle Mitglieder versandt, kündigt der Vorstand an. da