Die Termine der verkaufsoffenen Sonntage gelten von diesem Jahr an einheitlich für das gesamte Stadtgebiet und werden nicht mehr aufgeteilt in Gewerbegebiet Talhaus und Innenstadt. Oktoberfest und Family Day im Talhaus entfallen. Das hat der Gemeinderat mehrheitlich beschlossen. Verkaufsoffene Sonntage finden statt zum Frühlingsfest am dritten Sonntag nach Ostern (22. April), zum Markt der Zünfte in geraden Jahren am zweiten Sonntag im Juni (10. Juni) sowie zur Kerwe am ersten Sonntag im Oktober (7. Oktober).

Eigenständige verkaufsoffene Sonntage im Gewerbegebiet Talhaus seien mit der aktuellen Rechtslage nicht vereinbar und sollten daher entfallen, hatte der Hockenheimer Marketing Verein der Verwaltung mitgeteilt. Das Ladenöffnungsgesetz schreibe jeweils einen besonderen Anlass für einen verkaufsoffenen Sonntag vor, etwa örtliche Feste, Märkte und Messen.

„Diese Voraussetzung ist im Talhaus nicht gegeben“, sagte Doris Trautmann, Leiterin des Fachbereichs Bürgerservice, in der Sitzung. Der HMV gehe davon aus, dass sich nur wenige Unternehmen im Talhaus an den offenen Sonntagen beteiligen würden und deshalb keine negativen Auswirkungen auf die Innenstadt zu erwarten seien. Vielmehr sehe er die Chance, durch eine intelligente Verknüpfung beider Standorte zu einem attraktiven Ergebnis für die gesamte Stadt zu kommen, erläuterte Trautmann.