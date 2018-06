Anzeige

Der Lenker eines schwarzen Mercedes fuhr am Dienstag gegen 15.30 Uhr vom Talhaus kommend auf die B 39 in Richtung Schwetzingen. Auf der Bundesstraße wechselte er sofort vom Beschleunigungsfahrstreifen auf den linken Fahrstreifen und übersah hierbei einen 56-jährigen Motorradfahrer. Dieser stürzte beim Ausweichmanöver und verletzte sich. Der Mercedes-Fahrer flüchtete, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Der Verletzte kam mit leichteren Verletzungen in ein Krankenhaus. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Es entstand rund 2000 Euro Sachschaden.

Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Mannheim, Telefon 0621/1 74 40 45, zu melden. pol