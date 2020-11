Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Hockenheim.Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntag zwischen 3 Uhr und 9.45 Uhr an der Kreuzung Karlstraße/ Potsdamer Weg. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kollidierte mit einem Straßenschild an der Einmündung Potsdamer Weg/Karlstraße, sodass dieses nach hinten gebogen wurde und dabei den Zaun und das Mauerwerk des dahinterliegenden Grundstücks beschädigte.

Anschließend flüchtete der Unbekannte. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Hockenheim, unter der Telefonnummer 06205/28600, zu melden.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 09.11.2020