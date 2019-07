Verkehrswende und sozialen Zusammenhalt stärken

Region.Wenige Wochen nach den aus Sicht der Partei sehr erfolgreichen Kommunal- und Kreistagswahlen hat sich der Grüne Kreisverband Kurpfalz-Hardt personell neu aufgestellt. Die Mitgliederversammlung wählte auf seiner Sitzung in Hockenheim Sigrid Schüller aus Plankstadt (Bild oben) und Dr. André Baumann aus Schwetzingen (unten) zu neuen Sprechern.

Der Vorstand hat sich die Aufgabe gesetzt, in den nächsten Jahren die grüne Politik zwischen Schwetzingen und St. Leon-Rot zwischen Eppelheim, Altlußheim und Walldorf zu fördern, schreibt Baumann in einer Pressemitteilung. Sigrid Schüller möchte ihre Erfahrung nutzen und mit den Ortsverbänden und den vielen neuen grünen Gemeinderäten gerade die Verkehrswende und den sozialen Zusammenhalt in der Region stärken.

Schüller war zwei Legislaturperioden Gemeinderätin in Plankstadt und hat nicht erneut kandidiert. „Die Zeit ist reif für eine neue nachhaltige Mobilität – mit mehr Bus und Bahn und mit mehr Radverkehr. Was in anderen Regionen bereits besser funktioniert, sollte auch bei uns funktionieren“, sagte Schüller.

Klima- und Naturschutz fördern

André Baumann möchte in seiner Heimatregion insbesondere den Klima- und Naturschutz voranbringen. Baumann war rund 20 Jahre im Naturschutzbund (Nabu) aktiv, etwa als Vorsitzender des Bezirksverbands und als hauptamtlicher Landesvorsitzender. Seit drei Jahren ist er Staatssekretär des grün geführten Umweltministeriums Baden-Württemberg. „Wir haben mit den Rheinauen und den Dünen in der Kurpfalz einen einmaligen Naturschatz, den wir bewahren müssen. Wir haben die Aufgabe, die Artenvielfalt in und um die Siedlungen zu erhalten.“ Baumann möchte sich auch für eine Energiewende in der Kurpfalz einsetzen. „Es gibt keine Ausrede mehr, nicht mit Klimaschutz und Energiewende zu beginnen. Klimaschutz ist notwendig, technisch machbar und ökonomisch sinnvoll.“

Auf 187 Mitglieder gewachsen

„Dank der guten Politik von uns Grünen kommt die Eintrittswelle auch bei uns in der Kurpfalz an“, berichtete Kassenwart Norbert Knopf aus St. Leon-Rot. In den vergangenen zwei Jahren sei die Zahl der Mitglieder des Kreisverbands von 141 auf 187 angewachsen. „Die Mitgliedsbeiträge helfen uns natürlich enorm, eine erfolgreiche grüne Politik zu machen“, erklärte Knopf.

Weihua Wang und Kathrin Vobis-Mink hatten auf eine erneute Kandidatur verzichtet. zg/Bilder: Grüne

