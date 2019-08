Verpackungen bis 98 Prozent recyclebar

Sicher, praktisch und nachhaltig: Die Anforderungen an moderne Konsumverpackungen sind vielfältig. Doch stets spielt die Verpackung eine Schlüsselrolle bei der Kaufentscheidung von Verbrauchern. Vor allem muss sie zu deren Lebensstil passen und auch Flexibilität und Umweltfreundlichkeit spielen dabei eine immer größere Rolle. Auf der Messe „FachPack“ in Nürnberg will der in Hockenheim ansässige Hersteller Sonoco Europe zeigen, dass exzellentes Branding, hohe Convenience und Nachhaltigkeit sehr wohl Hand in Hand gehen können.

Was das konkret bedeutet, können Besucher am Stand 5-319 in Halle 5 erleben: von rundum dekorierten Kartondosen bis hin zu individuell geformten Behältern mit eingeformten Etiketten. „Wir freuen uns sehr auf die ,FachPack‘: Sie bietet uns die Möglichkeit, unsere neuesten Entwicklungen einem breiten Publikum von Verpackungs- und Branchenexperten zu präsentieren und gleichzeitig mit ihnen wichtige Trends für die Zukunft zu diskutieren“, sagt Séan Cairns, Vizepräsident und General Manager der Sparte Konsumgüterverpackungen.

„Es ist keine Überraschung, dass Nachhaltigkeit auch in diesem Jahr eine zentrale Rolle spielen wird. Obwohl unsere Verpackungslösungen bereits zu den nachhaltigsten in ihrem Segment gehören, werden wir in Nürnberg noch weitere Verbesserungen und Innovationen präsentieren.“

Snackdose als Kundengeschenk

Das „FachPack“-Giveaway (Geschenk) von Sonoco ist eine kleine Snackdose mit gefriergetrockneten Früchten. Mit seinem Kartonboden und dem im Digitaldruck gestalteten Etikett zeigt es eindrücklich, wie moderne Verpackungslösungen hohe Nachhaltigkeit mit ansprechenden Designelementen und Convenience verknüpfen können.

„Unser Giveaway ist ein tolles Beispiel dafür, wie eine bereits sehr nachhaltige Verpackung weiter verbessert wird, indem man Bestandteile wie den Boden optimiert“, erklärt Cairns. „Bei Sonoco sehen wir Nachhaltigkeit als ein vielschichtiges Konzept und konzentrieren uns nicht nur auf einen einzigen Aspekt wie Recyclingfähigkeit. Dabei werden sechs Bewertungskriterien herangezogen, darunter CO2-Emissionen, Energie- und Wasserverbrauch. „Besonders stolz sind wir darauf, dass unsere In-Mould-Labeling-Verpackungen (IML) bereits heute Recyclingraten von bis zu 98 Prozent erreichen“, ergänzt der Vizepräsident.

Das Design des Messestandes rückt Verpackungslösungen wie die Giveaway-Snackdose in den Vordergrund. Es besteht aus einer Küche, einem Wohnzimmer und einem Supermarkt und zeigt damit die Karton- und IML-Lösungen von Sonoco in dem Umfeld, in dem sie die Verbraucher durch ihr herausragendes Design und ihre Convenience überzeugen.

Im Küchenbereich glänzen IML-Verpackungen für fleischbasierte Snackartikel, auf dem Couchtisch punkten Snackdosen durch ihre Wiederverschließbarkeit. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 22.08.2019