Verpackungsspezialist wächst

Sonoco, eines der weltweit größten diversifizierten Verpackungsunternehmen mit einem großen Werk in Hockenheim, hat den Kauf von Can-Packaging bekannt gegeben. Das bislang in Privatbesitz befindliche Unternehmen mit Sitz im französischen Habsheim ist auf das Design und die Herstellung von nachhaltigen Papierverpackungen sowie entsprechender Produktionsanlagen spezialisiert. Der Kaufpreis beträgt insgesamt rund 41,7 Millionen Euro, das entspricht etwa 49 Millionen US-Dollar, wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung bekannt gibt.

Sean Cairns (kleines Bild), Division Vice President und General Manager Sonoco Consumer Products Europe sagt: „Can-Packagings Innovationszentrum, patentierte Produkte und die unternehmenseigenen geschützten Herstellungstechniken ermöglichen es uns, die starken materialwissenschaftlichen und technischen Fähigkeiten von Sonoco auszubauen. Dadurch werden wir in der Lage sein, mehr recycelbare, aus Monomaterial bestehende Papierverpackungen zu entwickeln, die unseren europäischen Kunden ein breites Spektrum an Barriereeigenschaften für ihre Lebensmittelprodukte bieten.“

Der US-Verpackungsriese Sonoco hatte zum 31. Oktober 2014 die Hockenheimer Weidenhammer Packaging Group (WPG) für 286 Millionen Euro gekauft. Weltweit hat der Konzern über 300 Werke. Can-Packaging wurde 1989 von George Sireix gegründet und betreibt zwei Produktionsstätten für Kartondosen in Frankreich sowie ein Forschungs- und Entwicklungszentrum. Hier entwickelt und baut es patentierte Verpackungsmaschinen und Siegelanlagen. Das Unternehmen plant für 2020 einen Umsatz von 23 Millionen Euro. Es beschäftigt rund 60 Mitarbeiter und beliefert eine Vielzahl großer, bekannter Lebensmittelhersteller europaweit mit seinen nachhaltigen Papierverpackungen.

Investition in Nachhaltigkeit

„Wir freuen uns sehr, dass Can-Packaging künftig Sonocos wachsendes Portfolio an nachhaltigen Verpackungslösungen erweitert“, erklärte Howard Coker, Präsident und CEO von Sonoco. „Diese strategische Akquisition bringt uns zahlreiche Innovationen, darunter eine patentierte Technologie zur Herstellung von voll recycelbaren, hauptsächlich aus Papier bestehenden Verpackungen.“

Diese Verpackungen hätten hervorragende technische Eigenschaften und könnten sowohl in runden wie in quadratischen, rechteckigen, ovalen, länglichen oder dreieckigen Formaten hergestellt werden. Diese Innovationen ergänzten das weltweite Portfolio an stabilen Kartonverpackungen.

Kostengünstige Maschinen

„Can-Packagings einzigartige und kostengünstige Maschinentechnologie wird uns außerdem dabei helfen, unser Geschäft mit Konsumgüterverpackungen in Wachstumsmärkten auszubauen.“ Die Weidenhammer Packaging Group war 1955 von Arthur Weidenhammer gegründet worden. Beim Verkauf 2014 hatte sie rund 1100 Mitarbeiter, davon knapp 400 am Standort Hockenheim. zg/mm

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 07.08.2020