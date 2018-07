Anzeige

Der Fanfarenzug der Rennstadt (FZH) beteiligte sich am Verbandstreffen der südwestdeutschen Fanfarenzüge, das Jahr in Halver (Nordrhein-Westfalen) stattfand, teil. Da die meisten Vereine des Verbandes aus den Bundesländern Baden-Württemberg und Bayern kommen, wurde das jährlich stattfindende Treffen erstmals als zweitägige Veranstaltung ausgerichtet, was bei den Musikern aller Vereine auf viel Zuspruch stieß. So hatten alle mehr Zeit, um alte Freunde wiederzusehen und neue Freundschaften zu knüpfen.

Die Vereine übernachteten in Klassenzimmern und in der Turnhalle des nahegelegenen Gymnasiums. Doch zu viel Schlaf kamen die wenigsten, da die österreichische Band „Die Draufgänger“ bei der Musikerparty am Samstagabend den Gästen ordentlich einheizte und keine Müdigkeit aufkommen ließ, teilt der Fanfarenzug mit.

Doch zuvor fand am Nachmittag das Gemeinschaftsspielen aller Fanfarenzüge des Verbandes statt. Etwa 400 Akteure boten in ihrer Uniformenvielfalt ein imposantes Bild und beeindruckten die Zuschauer durch die historische Fanfarenmusik sichtlich. Anschließend gab es für jeden Verein die Möglichkeit, sich alleine auf der Bühne zu präsentieren. Die Hockenheimer Landsknechte ließen sich diese Chance nicht entgehen und wurden mit reichlich Beifall belohnt.