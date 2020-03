Viel Geld weg und Kühlschrank leer

Mein Experiment Plastikfasten startete am Mittwoch, 26. Februar, zum Auftakt der Fastenzeit. Mein persönlicher Schwerpunkt liegt dabei auf dem Verzicht auf Verpackungen. Bei allen Lebensmitteln und Gütern, die ich zum Verbrauch kaufe und auch täglich benötige. Alles, was sich bereits in meinem Haushalt befindet, werfe ich natürlich nicht weg, sondern verbrauche. Alle Verpackungen werde ich

...