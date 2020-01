Viel Liebe und Mitgefühl für Kinder

Bürgermeister Thomas Jakob-Lichtenberg gratulierte bei einer kleinen Feierstunde Petra Braun zu ihrem 25-jährigen Jubiläum im öffentlichen Dienst. Er sprach den Dank auch im Namen von Oberbürgermeister Marcus Zeitler aus. Diesem Dank schlossen sich Daniel Ernst (stellvertretender Fachbereichsleiter Soziales, Bildung, Kultur und Sport) und Johannes Lienstromberg für den Personalrat der Stadt an.

„Der Beruf der Erzieherin verlangt viel und ist an manchen Tagen physisch und psychisch eine Herausforderung“, fügte der stellvertretende Fachbereichsleiter an. „Doch Petra Braun ist zu jeder Zeit mit großem Engagement dabei.“

Die Jubilarin wurde am 2. August 1967 in Heidelberg geboren. Seit dem 1. Januar 1999 ist sie in Teilzeit als Erzieherin im Südstadt-Kindergarten tätig. „Der Beruf der Erzieherin war damals mein absoluter Berufswunsch“, verriet Petra Braun bei der Feierstunde im Rathaus. „Und in meinen Traumjob darf ich jetzt schon seit 25 Jahren tätig sein. Ich versuche den Kindern, die ich begleite, eine gute Portion Liebe und Mitgefühl mit auf ihrem weiteren Weg zu geben.“

Bürgermeister Thomas Jakob-Lichtenberg hob in seiner Würdigung das Engagement von Petra Braun bei ihrer beruflichen Tätigkeit hervor. Anschließend tauschten sich die Anwesenden in geselligem Rahmen bei Kaffee und Kuchen über die Arbeit und den langen Dienst für die Stadt aus. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 27.01.2020