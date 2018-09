Viele Neulinge drücken ab

Rundum zufrieden ist der Schützenverein Hockenheim mit dem ersten Wochenende der Stadtmeisterschaft. Nach einem noch zurückhaltenden Beginn am Samstag füllten sich am Sonntag die Schießstände und forderten den vollen Einsatz der Mitglieder, teilt der Verein mit.

Neben vielen aus den Vorjahren schon bekannten Gesichtern waren es vor allem zahlreiche Neulinge, die sich trauten. Dabei waren alle Altersklassen vertreten. Von 16 Jahren in Begleitung eines Erziehungsberechtigten bis hin zu einem der ältesten Teilnehmer mit 78 Jahren.

„Ich habe seit vielen, vielen Jahren nicht mehr geschossen“, meinte dieser, „aber dieses Jahr musste ich doch einmal kommen.“ Das Kommen wurde laut Veranstalter übrigens mit einem sehr guten Schießergebnis belohnt.

Dass der Schießsport keine Männerdomäne ist, bewiesen die zahlreichen teilnehmenden Frauen. In einem in dieser Beziehung absolut ausgeglichenem Feld trat der Fanfarenzug Hockenheim an. Mit sechs Damen und sechs Herren konnte man vier Mannschaften anmelden. Damit erreichte der FZH das stärkste Kontingent in diesem Bereich.

Spaß an der Freude

Viele Teilnehmer wollten zumindest ein gutes Ergebnis erzielen. Zahlreiche Teilnehmer kamen aber auch nur aus Spaß an der Freude, oder nur, wie es ein Teilnehmer formulierte, „um zu sehen, wie das so ist bei euch“.

Gleich welche Motivation zur Teilnahme bewegt, jeder Teilnehmer ist willkommen. Der Schützenverein Hockenheim freut sich auf das nächste Wochenende.

Nach den Schießzeiten (Samstag, 13 bis 16.30 Uhr, und Sonntag, 10 bis 16 Uhr) werden ab etwa 17 Uhr die bestplatzierten Teilnehmer im Einzel- und im Mannschaftswettbewerb mit Pokalen und Urkunden geehrt. Noch ist bei der Stadtmeisterschaft alles offen.

Jeder weitere Teilnehmer kann noch in das Geschehen eingreifen, oder einfach nur einmal mitmachen, weil es Spaß macht und man dabei gewesen ist. zg

Info: Weitere Infos unter www.schuetzenverein-hockenheim.de

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 18.09.2018