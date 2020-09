Viele Wendemanöver zum Sperrungsstart

Die Botschaft hatten sie wohl irgendwo schon gehört, allein der Glaube fehlte ihnen – dass die Obere Hauptstraße tatsächlich ihre durchgängige Befahrbarkeit eingebüßt hat für die kommenden zwei Jahre. Und so machten am Montag viele Autofahrer die Probe aufs Exempel – und standen auf Höhe des Rathauses oder an der Fortunakreuzung tatsächlich vor Sackgassenschildern und weiß-roten Blockaden. Trotzdem ist der erste Tag der Großbaustelle ohne besondere Komplikationen verlaufen, teilten Stadtverwaltung und Polizei auf Anfrage mit.

Den meisten Kurbelaufwand hatte ein Busfahrer, berichtet Pressesprecher Christian Stalf: Er war am frühen Morgen noch „durchgekommen“ und hatte erwartet, auch die nächste Runde zu schaffen – ein Trugschluss, musste er feststellen. Den Durchgangsverkehr möchte die Stadt aus dem Zentrum heraushalten. Wer dort aber etwas zu erledigen hat, kommt zurzeit noch mit dem Pkw problemlos zu seinem Ziel. Aus Richtung Reilingen geht’s über die Rathausstraße und die Ottostraße zur Heidelberger Straße weiter.

Bis zur Post können Autos noch fahren, die Untere Mühlstraße gehört im letzten Abschnitt den Baufahrzeugen, die Zufahrt bis zum Zehntscheunenplatz ist von der Ludwig-Grein-Straße über die neue Kraichbachbrücke gewährleistet. mm

