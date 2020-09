Vielfältig wie kein zweiter Chor, den der Dirigent kennt

Trotz der Corona-Vorgaben erlebten die Mitglieder des AGV Belcanto bei ihrer ungewöhnlichen Jahreshauptversammlung eine heitere Veranstaltung. Auch wenn Vorsitzender Michael Grosskopf auf die sinkende Mitgliederzahl und den steigenden Altersdurchschnitt hinwies, breitete sich in den Berichten viel Optimismus aus. Der Verein schaffte es, durch ein hervorragendes Corona-Konzept als einer der ersten Gesangsvereine wieder die Singstunden zu ermöglichen.

Mit Voranmeldung und Platzzuweisung konnten 50 Mitglieder an der Sitzung im VfL-Vereinsheim teilnehmen. Da das traditionelle Singen bei der Versammlung aufgrund der Corona-Verordnung untersagt war, spielte Grosskopf zu Beginn eine Aufnahme des „Pie Jesu“ vom Neujahrskonzert 2020 zum Gedenken an die verstorbenen Mitglieder ab.

Große Bandbreite an Programmen

Der musikalische Leiter Özer Dogan zeigte sich stolz, dass der AGV Belcanto keinen Stillstand kenne. Er bezeichnete den Chor als „Arbeitstier“ und zählte die zahlreichen Auftritte der vergangenen Jahre auf. Er kenne keinen Verein, der so vielfältig sei. Innerhalb von zwei Jahren stemmte der AGV drei komplett unterschiedliche Konzerte, die auf großen Anklang beim Publikum stießen. Fest geplant sei ein großes Konzert in der Stadthalle Ende 2022 oder Anfang 2023. Ein Konzertausschuss hat sich dazu bereits gegründet.

Es gibt aber auch schon Ideen für ein Open-Air-Konzert in Reilingen im nächsten Sommer, eventuell mit Unterstützung des Lions Clubs. Das geplante Benefizkonzert im Dezember mit dem Lions Club in der Stadthalle musste aufgrund der momentanen Lage abgesagt werden. Der Sängerball soll am 17. April kommenden Jahres in der Stadthalle nach Möglichkeit stattfinden.

Reinhard Bertram, Luca Wirth und Chiara Roth wurden für ihre regelmäßige Teilnahme an den Singstunden geehrt. Die Mitglieder stimmten mehrheitlich für eine Satzungsänderung, die künftig im Ausnahmefall digitale Vereinssitzungen ermöglichen soll. Präsenzsitzungen sind jedoch stets zu bevorzugen. zg

