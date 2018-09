Vier Autoren stellen die Alpenrepublik vor

Im Oktober bietet die Stadtbibliothek Angebote für Jung und Alt. Die jüngeren „Semester“ kommen am Freitag, 13. Oktober, 10.30 Uhr, mit dem japanischen Papiertheater Kamishibai und der Geschichte „Ophelia und die Schmetterlinge“ auf ihre Kosten. Das Stück stammt von Ingrid und Dieter Schubert.

Zur Geschichte: Flusspferd Ophelia hört ihren Freund Joppe rufen, dass er Schmetterlinge im Bauch habe. Ophelia denkt, dass ihn Bauchschmerzen quälen, und läuft mit ihrem Erste-Hilfe-Koffer durch den dichten Urwald, um Joppe zu suchen.

Unterwegs begegnet Ophelia der Erdmann. Sie erzählt ihm, dass Joppe krank sei. Der Erdmann sagt es dem Frosch, der Frosch dem Stachelschwein, bis alle Freunde davon wissen. Und jeder erzählt von einer schlimmeren Krankheit. Am Ende geht das Gerücht um, dass Joppe tot sei. Als sich herausstellt, dass Joppe lebt und eigentlich nur verliebt ist, sind alle glücklich. Der Eintritt ist frei. Die Geschichte ist für Kinder im Alter ab vier Jahre geeignet.

Leos wundersame Reise

Die Kinder kommen am letzten Samstag im Oktober nochmals auf ihre Kosten. Die Vorlesepatin präsentiert am Samstag, 27. Oktober, 10.30 Uhr, die Geschichte „Leos wundersame Reise“ von Pamela Zagarenski.

Leo ist nicht nur ein Kuscheltier, er ist Henrys bester Freund! Er ist so real wie ein Baum, eine Wolke, die Sonne, der Mond, die Sterne und der Wind. Als der Stofflöwe bei einem Ausflug in den Wald verloren geht und auch nach langer Suche nicht wieder auftaucht, ist Henry untröstlich, denn Leo wird sich sicher fürchten so einsam im dunklen Wald. Wird der Löwe nach Hause zurückfinden?

Der Eintritt ist frei. Die Geschichte richtet sich an Kinder im Alter ab drei Jahren und Erwachsene. Aus organisatorischen Gründen wird bei allen Kinder-Veranstaltungen um rechtzeitiges Erscheinen gebeten.

„Buchtrip“ führt nach Österreich

Am Freitag, dem 26. Oktober, 19.30 Uhr, lädt der Buchtrip mit Rosa Grünstein und Thomas Liebscher zu einer literarischen Reise ein. Das Ziel lautet dieses Mal „Österreich“. Damit werden schöne Landschaften wie etwa das Salzkammergut, der Vorarlberg, der Neusiedler See, und die Berge, allen voran der Großglockner, verbunden. Aber auch Städte wie Wien, Salzburg und Graz sind bekannt.

Der Glanz der alten KuK-Monarchie strahlt immer noch aus, vor allem in der Hauptstadt Wien. Österreich steht aber auch für bekannte Persönlichkeiten wie Franz Klammer, Niki Lauda, Arnold Schwarzenegger, Senta Berger, Christiane Hörbiger oder Andreas Gabalier. Auch Musiker und Autoren dürfen nicht vergessen werden. Das beweisen die vier beim „Buchtrip“ vorgestellten Schriftsteller.

Der erste Autor Joseph Roth hat das Buch „Radetzkymarsch“ verfasst. Das Buch gilt als das Standardwerk des großen Epikers. Der bekannte Kritiker Marcel Reich-Ranicki sagte: „Joseph Roth war ein barmherziger und unerbittlicher Erzähler zugleich: Er litt mit seinen Geschöpfen, er verurteilte sie nie. Aber er tauchte sie in das klare Licht, in dem alle Details deutlich werden.“

Isabella Straubs „Das Fest des Windrades“ ist ein Roman über die naive „Landlust der Städter“, die trügerische Genügsamkeit der Provinzler und die Suche nach dem richtigen Leben am vermeintlich falschen Ort. Die Neue Züricher Zeitung schreibt: „Isabella Straub erzählt frech und wach, wir folgen ihr gern in die absurdesten Situationen des Alltags.“

„Der Metzger“ von Thomas Raab erzählt vom Ermittler wider Willen Willibald Adrian Metzger. Kauzige Figuren, ein verwinkelter Plot, bissige Dialoge und jede Menge tiefschwarzer Humor – das ist es, was Thomas Raab zu einem der beliebtesten und erfolgreichsten Autoren Österreichs gemacht hat. Elmar Krekeler (Die Welt) meint: „Wärmstens empfohlen“.

Bekannt ist auch Robert Seethaler. „Der Trafikant“ erzählt von dem jungen Franz Huchel und dem alten Psychoanalytiker Sigmund Freud und deren ungewöhnlicher Freundschaft im Jahr 1937. Ohnmächtig fühlen sich beide nicht nur hinsichtlich Frauen, sondern auch angesichts der sich dramatisch zuspitzenden politisch-gesellschaftlichen Verhältnisse.

Der Eintritt für den „Buchtrip“ beträgt 15 Euro. Im Preis sind Speisen und Getränke enthalten. Karten sind nur im Vorverkauf erhältlich – keine Abendkasse. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 26.09.2018