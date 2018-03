Anzeige

In der badischen Oberliga empfing Hockenheim II in der heimischen Zehntscheune den SK 1962 Ladenburg und fuhr einen knappen, aber verdienten 4,5:3,5-Mannschaftssieg ein. In der Tabelle haben sich die Hockenheimer mit ausgeglichenen 7:7 Punkten fest im Mittelfeld platziert.

Schwere Zwischenrundengruppe

Am heutigen Freitag beginnt das Jugendschach um 17.30 Uhr in der Zehntscheune. Die Erwachsenen treffen sich ab 19.30 Uhr am gleichen Ort. Um 19.45 Uhr wird das Monatsblitzturnier März ausgetragen.

Am Wochenende finden das Viertel- und Halbfinale zur deutschen Pokal-Mannschaftsmeisterschaft statt. Das Hockenheimer Viererteam hat eine sehr schwere Zwischenrunden-Gruppe mit dem amtierenden deutschen Meister und amtierenden Pokalsieger OSG Baden-Baden erwischt. Neben dem aufstrebenden Gastgeber Schachfreunde Bad Emstal/Wolfhagen aus Hessen komplettiert der SC Caissa Schwarzenbach aus dem saarländischen Homburg das Feld. Am Samstag findet um 14 Uhr das Achtelfinale statt. Die Paarungen werden vor Ort frei ausgelost. Die beiden Sieger ermitteln am Sonntag um 10 Uhr im Viertelfinale den einen Teilnehmer für die Endrunde.

Ebenfalls gehen am Sonntag in der Bezirksrunde der badischen Senioren-Mannschaftsmeisterschaft die Senioren der Spielgemeinschaft Hockenheim/Brühl an die Bretter. Gespielt wird um 10 Uhr beim SK Mannheim 1946. mw

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 02.03.2018