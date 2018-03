Vierte Runde am Brett ausgespielt

Anzeige

Hockenheim.In zwei weiteren Partien der vierten Runde der Stadtmeisterschaft gab es folgende Ergebnisse: Thomas Löchel gegen Manfred Werk (beide SV Hockenheim) 1:0 und Norman Fellinger (SK MA-Lindenhof) gegen Dr. Mathias Krause (SV Hockenheim) 0:1.

In der 6. Runde empfing Hockenheim III in der Zehntscheune den SK Weinheim in der Landesliga Nord 1. Der fast in Bestbesetzung angetretene Gastgeber überzeugte gegen die in der Tabelle vor ihm liegenden Weinheimer mit einen sicheren 6:2-Sieg. Die Punkte holten Ben-Ali Heidarnezhad, Blerim Kuci, Bernd Hierholz (remis), Marco Dobrikov (remis), Kaan Firat (remis), Klaus Rechmann, Prof. Dr. Bernd Straub (remis) und Manfred Werk.

Hockenheim IV hatte in der Bereichsliga Nord 1 ebenfalls Heimrecht gegen den SK Ladenburg III. Die nach den persönlichen Wertungszahlen deutlich stärkeren Hockenheimer konnten diesen Vorteil in einen 5,5:2,5-Erfolg ummünzen und damit um zwei Plätze in der Tabelle nach oben klettern. Der 5. Tabellenplatz mit 6:6 Mannschaftspunkten muss aber in den drei Schlussrunden noch verteidigt werden, um den Klassenerhalt zu sichern. Für Hockenheim punkteten: Philipp Enders (remis), Dr. Mathias Krause, Jürgen May (remis), Dieter Auer, Michael Fricke, Günter Auer (remis) sowie Armin Hannig.