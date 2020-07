Virtueller Lauf für den guten Zweck

Das Nationale Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) Heidelberg veranstaltet jedes Jahr einen Spendenlauf, den „NCT-LAUFend gegen Krebs“. Dieses Jahr war der Lauf besonders: Coronabedingt liefen die Sportler virtuell für den guten Zweck. Die Teilnehmer hatten die Möglichkeiten den virtuellen Lauf alleine oder in einer Gruppe mit der zulässigen Personenzahl – gemäß der Kontaktbeschränkungen – zu absolvieren, heißt es in einer Pressemitteilung des ASG Triathlon.

Bei einem virtuellen Lauf findet die Veranstaltung als solche zwar statt, aber nicht als gemeinsames Laufevent, sondern die Teilnehmer absolvieren unabhängig voneinander auf einer selbst gewählten Strecke die entsprechende Distanz. Diese wird dann an den Veranstalter übermittelt. Neben Sportlerinnen der ASG und den „Spargel-Power-Girls“ waren auch einige Läufer des Marathon-Teams Ketsch dabei. Sogar international waren zahlreiche Mitstreiter aktiv. Dabei geht es laut Pressemitteilung nicht um sportliche Höchstleistungen, sondern darum, sich für andere und die Krebsforschung am NCT Heidelberg zu engagieren. Für jeden gelaufenen Kilometer spendet der Partner SAP 50 Cent. Der Erlös kommt innovativen Krebsforschungsprojekten am NCT zugute. Selbstverständlich kann jeder über eine private Spende das NCT zusätzlich unterstützen.

Die ASG-Mitglieder Brigitte Korn-Hoffmann und Claudia Tokouzi sowie Edith Schönfelder von den „Spargel-Power-Girls“ stellten daher ihre samstägliche Laufrunde in den Dienst der guten Sache um das Spendenziel von 40 000 gelaufenen Kilometern zu erreichen und umrundeten die Ketscher Rheininsel. „Es ist eine Ehrensache für uns am NCT-Lauf teilzunehmen und das NCT damit zu unterstützen“, sagt Korn-Hoffmann nach den absolvierten Kilometern in idyllischer Umgebung. Der stellvertretende Vorsitzende der ASG Triathlon, Rainer Hüber, versorgte die Läuferinnen außerdem großzügig mit ASG-Mund-Nase-Masken. ska

