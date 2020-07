Virus bremst Aktivitäten kaum

Jährlich wechselt beim Lions Club Hockenheim die Präsidentschaft. So übergab dieser Tage Manfred Albert die Präsidentenglocke an seinen Nachfolger Rouven Klausmann. Dafür hatte sich der Serviceclub eine „höhere Stelle“ ausgesucht: das Baden-Württemberg-Center am Hockenheimring.

Manfred Albert blickte auf ein erneut ereignisreiches Jahr zurück, das trotz Corona ein gutes Jahr für den Club gewesen sei. Durch zwei große Benefizkonzerte mit den Hockenheim Stars – „Songs from Stars in Heaven“ im Juni und dem Doppelkonzert „Singing Christmas“ im Dezember – seien wieder Spendengelder erwirtschaftet worden, die zielgerichtet für soziale Projekte vorwiegend in der Verwaltungsgemeinschaft eingesetzt werden.

Auch der Lions-Bildkalender 2020 „Nachtimpressionen“ mit Hockenheimer Motiven stieß auf großes Interesse und war erfreulich gut nachgefragt, teilt der Lions Club in einer Pressemeldung mit. Interessante Vorträge bei den monatlichen Treffen rundeten die Aktivitäten des Clubs ab, lediglich drei Treffen mussten Corona bedingt ausfallen.

Paten für Club in Prishtina

Einer der Höhepunkte im abgelaufenen Präsidentenjahr sei die Gründungsfeier eines neuen Lions-Clubs in der Hauptstadt des Kosovo, Prishtina, gewesen, an der eine Delegation aus der Rennstadt teilnahm. Die Hockenheimer Lions hatten die Gründung initiiert und unterstützt und sind nun dessen Patenclub. Manfred Albert bedankte sich für die hervorragende Teamarbeit sowohl im Vorstand als auch im gesamten Club und wünschte seinem Nachfolger eine erfolgreiche Amtszeit.

Der neue Präsident Rouven Klausmann stellte sein Programm für das kommende Jahr vor, das zahlreiche Höhepunkte beinhaltet. Er bedauerte, dass das für Dezember geplante Benefizkonzert mit dem AGV Belcanto Hockenheim und dem gemischten Chor „Sing2gether“ des Sängerbundes Reilingen in der Stadthalle ausfallen muss wegen der Corona-Beschränkungen. Dafür seien im kommenden Jahr interessante Konzerte geplant, die der Club rechtzeitig bekannt geben werde.

Klausmann freute sich, dass dieser kürzlich in der Corona-Krise mit einer Spende von 3000 Euro an den Hockenheimer Tafelladen Menschen helfen konnte, die auf Unterstützung angewiesen sind. Er wies darauf hin, dass die vom Lions Club erwirtschafteten Spendengelder auch künftig zielgerichtet und ausschließlich für soziale Projekte eingesetzt werden. Und dies vorrangig in der Verwaltungsgemeinschaft Hockenheim mit Schwerpunkt im Kinder- und Jugendbereich. Fortführen werde man das seit vielen Jahren erfolgreiche Förderprogramm „Klasse 2000“ zur Gesundheitsförderung sowie zur Sucht- und Gewaltvorbeugung in fast allen Grundschulklassen der Verwaltungsgemeinschaft.

In diesem Zusammenhang verwies Rouven Klausmann stolz darauf, dass der Lions Club seit seiner Gründung vor 16 Jahren nahezu 300 000 Euro an Spenden für soziale Projekte aufgebracht habe.

Er bat seine Lions-Mitglieder um tatkräftige Unterstützung während seiner Präsidentschaft und wünschte sich für seinen Club ein weiteres erfolgreiches Lionsjahr. Dabei möchte er auch die permanente Ergänzung des Clubs durch junge Neumitglieder im Auge behalten und solche für seinen Lions Club begeistern. kp

