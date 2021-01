Virus kann Bauboom nichts anhaben

Es war nicht alles ganz anders im denkwürdigen Jahr 2020 in Hockenheim. Feste feiern war natürlich nicht drin und wurde schmerzlich vermisst, aber beim feste Bauen lief es wie aus den Vorjahren gewohnt. Die Rennstadt erlebte und erlebt in dieser Hinsicht die intensivste Zeit der vergangenen 30 Jahre. Waren es damals der Gartenschaupark und die Stadthalle, so sind es nun das inzwischen

...