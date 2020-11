Virus stellt Vereinsleben auf den Kopf

Alles war vorbereitet gewesen für die Jahreshauptversammlung des HSV, die am 20. März hätte stattfinden sollen, als zwei Tage zuvor die Corona-bedingte Absage kam. Es folgte eine harte Zeit sowohl für die Sportler als auch die Musiker (Blaue Husaren) – und alle Vereine und das gesamte Gesellschaftsleben stehen seit dieser Zeit Kopf. Unter Einhaltung aller aktuellen Corona-Vorschriften fand nun die Versammlung statt. Mit 42 stimmberechtigten Mitgliedern kam zwar nur etwa die Hälfte der üblichen Teilnehmer, diese waren aber sehr interessiert und brachten sich zu den wichtigen Themen ein.

Vorsitzender Claus Hummel erinnerte an den Optimismus, der noch im Jahr 2019 herrschte. Ein breit angelegter Erste-Hilfe-Kurs mit 20 teilnehmenden Übungsleitern prägte gleich zu Beginn den Blick nach vorne. Mit der Veranstaltung „HSV präsentiert“ wurde kräftig Werbung für den Verein gemacht. Viele Veranstaltungen zur 1250-Jahr-Feier der Stadt wurden durch die Abteilungen des Vereins unterstützt und mitgestaltet. Zum Jahresabschluss gab es ein zweitägiges Theatergastspiel der „Iwwerzwerche“ aus Altlußheim.

Sportliche und musikalische Erfolge

Von positiven Entwicklungen, sportlichen und musikalischen Erfolgen sowie guten Tendenzen im Nachwuchsbereich berichteten auch die Abteilungsleiter und die Vorsitzende des Jugendvorstands, Sophia Bienroth.

Finanziell war der Verein 2019 ebenfalls auf einem positiven Weg, vor allem gaben die Veranstaltungen auf dem Hockenheimring die notwendigen Finanzschübe. Insgesamt gesehen konnte der Haushalt wegen steigender Ausgaben und der allgemeinen Kostenentwicklung gerade noch ausgeglichen werden.

Im neuen Jahr stand daher die erste Anhebung der Mitgliedsbeiträge seit 2014 auf der Tagesordnung, die Umsetzung scheiterte jedoch an der beginnenden Corona-Krise. Diese brachte sodann das Vereinsleben zum Stillstand, erinnerte Hummel. Nach den ersten Lockerungen brachte der HSV-Corona-Beauftragte Harald Wolf mit seinen Ideen unter Einhaltung der Sicherheitsvorschriften die Mitglieder wieder zum Sport sowie zum Musizieren und Singen. Dafür wurde ihm in der Jahreshauptversammlung von allen Seiten gedankt.

Neue Beiträge erst im Jahr 2022

Die neue Beitragsordnung mit neuen Beiträgen wurden aufgrund dieser Entwicklung nicht wie geplant für das Jahr 2021, sondern erst für das Jahr 2022 beschlossen. Der Verein wird darüber noch berichten, sobald die Beitragsordnung durch den Gesamtvorstand verabschiedet wird.

Der Kassenbericht des Hauptkassierers Ernst Baumann bestätigte die Ausführungen des Vorstands zur finanziellen Lage des Vereins. Die Rücklagen helfen im laufenden Jahr durch die Krise. Die Zukunft sei schlecht einzuschätzen, sagte Baumann. Kassenprüfer Jürgen Bienroth zeichnete eine gute Kassenführung der Hauptkasse und der Abteilungen nach.

In der Vereinssatzung musste ein Fehler bei der Einladungsform zur Mitgliederversammlung bereinigt werden. Gleichzeitig wurden Kinder- und Jugendschutz sowie der Datenschutz festgeschrieben. Beim Kinder- und Jugendschutz arbeitet der Verein bereits seit September 2016 eng mit dem Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises zusammen.

Ehrungsordnung überarbeitet

Die Vereinbarung und die damit verbundenen Kontrollfunktionen anhand der Vorlage behördlicher Führungszeugnisse sorgen im Kinder- und Jugendbereich für einen guten präventiven Schutz, teilt der Verein mit.

Die umfangreichen Maßnahmen zum Datenschutz wurden im Verein durch eine Datenschutzordnung im Jahr 2018 umgesetzt und werden auf dem aktuellen Stand gehalten. Beides wurde nun verpflichtend in die Vereinssatzung aufgenommen, um den Mitgliedern und den Interessierten an einer Mitgliedschaft diese wichtigen präventiven Bausteine in der Vereinsarbeit aufzuzeigen.

Ein Antrag zur Änderung der Ehrungsordnung wurde vorgetragen und eine lebhafte Diskussion brachte die zukünftige Ehrung von langjährig tätigen Übungsleitern nach zehn Jahren Tätigkeit in Fünfjahresschritten. Der Gesamtvorstand wurde beauftragt, die Ehrungsform zu erarbeiten.

Die Vorstandswahlen wurden mit Spannung verfolgt. Zur turnusgemäßen Wahl standen der zweite Vorsitzende, der (vakante) dritte Vorstandssitz, der zweite Kassenverwalter, die zweite Schriftführerin und zwei Kassenprüfer. Viele für eine Ehrung vorgesehene Mitglieder waren als Angehörige der Risikogruppe der Versammlung ferngeblieben. hw

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 03.11.2020