Vitaminpräparate für Hockenheimer Seniorenheimbewohner

Hockenheim.Wenn aus der Not eine Tugend wird: Der Hockenheimer HNO-Arzt Jochen Straub kommt seit Jahren regelmäßig ins Seniorenheim St. Elisabeth, um Untersuchungen durchzuführen oder bei den Bewohnern die Ohren zu reinigen. Da lag es nahe, jetzt auch zu fragen, ob man Unterstützung bei der Bekämpfung der Corona-Pademie benötigt. Heimleiter Markus Hübl war glücklich, dass er in Straub einen fachkundigen Helfer fand, immerhin betreibt er ja in Hockenheim eine Corona-Schwerpunktpraxis. Seit Dezember führt er nun die wöchentlichen PCR-Tests für Bewohner und Mitarbeiter der Senioreneinrichtung durch.

Jochen Straub, der durch die Famulatur während des Medizinstudiums auf eine HNO-Station im Krankenhaus nach Ludwigshafen kam und dort seine heutige Ehefrau kennenlernte, die bereits als Assistenzärztin tätig war, hat in seiner Tätigkeit nicht nur Beruf, sondern auch Berufung gefunden. Als im Herbst die Coronazahlen immer weiter stiegen war für Jochen Straub klar, dass es auch in Hockenheim einer Schwerpunktpraxis bedarf. Da HNO-Ärzte berufsbedingt gute Kenntnisse im Bereich Abstriche haben und auch das notwendige Equipment in den Praxen vorhanden ist, war es für ihn ein Leichtes, hier einzusteigen. Angetrieben vom Tübinger Modell, in dem sehr früh Ärzte die Bevölkerung und die Heimbewohner regelmäßig abgestrichen haben, hat Straub jetzt einen festen Rhythmus, in dem er die Testungen in St. Elisabeth vornimmt. Da diese PCR-Testungen noch sensibler sind, als die Schnelltests, die vom Altenheim sowieso vorgenommen werden, ergänzen sich die beiden Testungen ideal, um bestmöglich potenzielle Infektionen schnell aufdecken zu können“, sagt Hübl unserer Zeitung.

Auch Jochen Straub berichtet, dass die Zusammenarbeit mit dem Altenheim sehr, sehr gut laufe und er sehr gerne in die Einrichtung komme. Dies liege auch an der guten Organisation von Seiten des Altenheimes, denn es müsse jederzeit gewährleistet sein, dass ein Mitarbeiter, der die Bewohner gut kennt, den HNO-Arzt in seiner Schutzmontur begleite.

Immunsystem stärken

Das große Engagement von Straub zeigte sich auch darin, dass er zwischen den Jahren über einen bestehenden Kontakt zur Firma Menssana dafür sorgte, dass den Bewohnern eine Spende von Vitamin-C- und Zink-Tabletten, sowie ein Vitaldrink als Spende zur Verfügung gestellt wurde. So soll gewährleistet werden, dass die Bewohner in dieser schwierigen Zeit bestmöglich mit den notwendigen Vitaminen versorgt sind. „Das Altenheim St. Elisabeth ist daher sehr dankbar, in Jochen Straub einen so engagierten Arzt an der Seite zu haben in dieser schwierigen Zeit“, sagt Markus Hübl.

Menssana-Vorstand Philipp-Emanuel Lechner hat gern geholfen. Er hat jetzt am Firmensitz in Forchtenberg eine ganze Palette gepackt und nach Hockenheim geschickt. Damit sollen die Senioren, deren Immunsystem oft durch zu wenig Aufenthalt in der Sonne und zu wenig Nahrungsaufnahme geschwächt ist, mit Vitamin D, Zink, Selen und Omega-3-Fettsäuren versorgt werden. Zusatzstoffe, die anti-entzündlich wirken und so vielleicht auch einer Virusinfektion entgegentreten könnten. Zusammen mit den Tests und den Impfungen, die nun erfolgen, könnte alle zusammen vielleicht helfen, weitere Ausbrüche von Corona zu verhindern.

Lechner hat jetzt ein Paket geschnürt, das für die Bewohner sicherlich fürs erste Quartal reicht. Bewusst habe man Lutschtabletten geliefert, weil viele Senioren Schluckbeschwerden hätten, und auf einen Vitaldrink gebaut. Der Wert im Verkauf, den Menssana übrigens ausschließlich über Apotheken abwickelt, dürfte sich auf knapp 9000 Euro belaufen. zg/jüg

Eine Grafik mit den aktuellen Corona-Zahlen gibt's hier:

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 27.01.2021