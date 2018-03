Anzeige

Eine ornithologische Exkursion unter dem Titel „Wer klopft und singt den da – Frühlingskonzert im Auwald“ lädt der Naturschutzbund am Samstag, 17. März ein. Die Vogelexkursion führt ins NSG Ketscher Rheininsel. In den ausgedehnten Auwäldern der Ketscher Rheininsel leben zahlreiche Vogelarten, die sich bereits im zeitigen Frühjahr wieder bemerkbar machen. Vor allem Mittel-, Bunt-, Grün- und Schwarzspecht sind bei milderen Temperaturen schon wieder ziemlich aktiv und lassen sich oft gut beobachten, solange noch keine Blätter an den Bäumen sind.

Aber auch das Vogelkonzert der heimischen Singvögel, die das ganze Jahr hierbleiben, wie Rotkehlchen, Blaumeise, Kohlmeise, Kleiber und vieler anderer Arten, ist jetzt schon wieder jeden Morgen zu hören. Mit etwas Glück mischen sich darunter auch die ersten Rückkehrer aus dem Mittelmeerraum, so dass vielleicht auch schon dem Gesang eines Zilpzalps oder einer Singdrossel gelauscht werden kann. Selbst einige der letzten Wintergäste können auf den Wasserflächen des nördlichen Baggersees noch angetroffen werden. Bei einigermaßen trockenem Wetter bestehen daher gute Aussichten auf einen artenreichen Vogelspaziergang. Die Leitung der Exkursion übernimmt Guido Waldmann vom Nabu Hockenheim.

Fahrgemeinschaften bilden sich

Treffpunkt ist um 7 Uhr vor Ort an der Brücke zur Ketscher Rheininsel (Speyerer Straße, Ketsch). Parkplätze sind neben dem Zugang zur Rheinbrücke, oder auf dem gegenüberliegenden Festplatzgelände zahlreich vorhanden. Treffpunkt in Hockenheim zur Bildung von Fahrgemeinschaften ist um 6.45 am Parkplatz beim Bahnhof.