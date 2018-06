Vogelschutz im Mittelpunkt

Unwetter

Schlammmassen fluteten Straßen und Wohnungen

Nachdem am Montagmittag eine Unwetterfront mit Hagelschlag in Walldürn Schäden verursacht hatte, traf es am Abend die Stadtteile Reinhardsachsen und Rippberg. Ein Gewitter mit großen Regenmengen sorgte innerhalb von Minuten für ...