Volksfest mit Benzingeruch und Rennatmosphäre

Wer nicht zur Familie gehört, mag sich am Wochenende auf deutschen Straßen gewundert haben, wo sie denn plötzlich alle hin sind –die ganzen 911er, Panameras, Cayennes und anderen Wagen aus Zuffenhausen. Denn angesichts der Menge an Porschemodellen, die auf den Parkplätzen um den und auf dem Hockenheimring standen und zu bestaunen waren, können im Rest der Republik nicht mehr viele übrig gewesen sein. Der „Sportscar Together Day“, zu dem die Edelmarke ihre Community eingeladen hat, hatte noch größere Anziehungskraft als zum 70. Markengeburtstag im vergangenen Jahr auf dem Cannstatter Wasen.

Die zahlreichen Angebote und Attraktionen waren ähnlich – mit einem entscheidenden Unterschied, der letztlich auch dafür verantwortlich ist, dass es in der Rennstadt das weltweit siebte Porsche Experience Center gibt: Auf dem Volksfestareal gab es kein Fahrprogramm und keine Rennaction, wie sie die Handlingstrecke und das Finale des Porsche Sports Cup diesmal boten-

Eine Stunde Geduld fürs „Taxi“

Über die 2,8 Kilometer lange Teststrecke, die mit zahlreichen Kurven und Schikanen die dynamischen Fähigkeiten der schwäbischen Sportvehikel besonders eindringlich erfahrbar macht, wollten viele Besucher einmal in Taxifahrten „mitfliegen“ und standen dafür geduldig gut eine Stunde in der Sonne.

Nicht ganz so lange dauerte es, bis eine Runde mit bester Aussicht auf dem Riesenrad neben der Osttribüne gedreht werden konnte, und die jungen Besucher hatten das Glück, für Hüpfburgen Bungeetrampolin oder Kinderfahrschule in der Porsche Kinderwelt kaum anstehen zu müssen.

Wer am Sonntagnachmittag nach der Eröffnung des PEC auf der im Fahrerlager eingerichteten Porsche Plaza ein bisschen Geduld mitbrachte, kam in den Genuss eines einstündigen Konzerts der Stuttgarter Hip-Hopper „Die Fantastischen Vier“ – Smudo, Thomas D und Michi Beck waren zwar pünktlich da, doch der Drummer fehlte noch. Bei der Kulisse war Warten aber kein Problem.

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 14.10.2019